Окупанти просунулися на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - ISW

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

15 грудня російські війська продовжували проводити локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, досягаючи підтверджених успіхів. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 11 грудня, видно, що війська РФ востаннє рухалися на північний захід від Кліщіївки.

Зазначається, що загарбники все частіше характеризують локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію з оточення Часового Яру. Російські пропагандисти охарактеризували атаки на захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки як організований наступ на Часів Яр.

"ISW оцінює, що російські сили знаходяться щонайменше за дев'ять кілометрів від Часів Яр", - йдеться у повідомленні.

Натомість на Авдіївському напрямку окупанти просунулися поблизу Степового та Первомайського. Російські мілблогери стверджували, що війська просунулися поблизу залізничної лінії на північ від Степового і нещодавно захопили позиції в лісовій зоні на північ від Степового.

Крім цього, у Мар'їнці ворог нібито просунувся в західній Мар’їнці. Натомість пропагандисти стверджували, що російські війська майже повністю захопили Мар’їнку, а українські сили контролюють менш як два відсотки населеного пункту.