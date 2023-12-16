Окупанти просунулися на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - ISW
15 грудня російські загарбники продовжили просуватися та мали незначні успіхи біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
15 грудня російські війська продовжували проводити локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, досягаючи підтверджених успіхів. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 11 грудня, видно, що війська РФ востаннє рухалися на північний захід від Кліщіївки.
Зазначається, що загарбники все частіше характеризують локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію з оточення Часового Яру. Російські пропагандисти охарактеризували атаки на захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки як організований наступ на Часів Яр.
"ISW оцінює, що російські сили знаходяться щонайменше за дев'ять кілометрів від Часів Яр", - йдеться у повідомленні.
Натомість на Авдіївському напрямку окупанти просунулися поблизу Степового та Первомайського. Російські мілблогери стверджували, що війська просунулися поблизу залізничної лінії на північ від Степового і нещодавно захопили позиції в лісовій зоні на північ від Степового.
Крім цього, у Мар'їнці ворог нібито просунувся в західній Мар’їнці. Натомість пропагандисти стверджували, що російські війська майже повністю захопили Мар’їнку, а українські сили контролюють менш як два відсотки населеного пункту.
- Російські загарбники окупували 96% території Мар'їнки Донецької області.
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