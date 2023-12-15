Окупанти контролюють 96% території Мар'їнки, - DeepState

Про це пишуть аналітики DeepState.

"Станом на зараз ворог контролює близько 96% Мар'їнки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог також просувається біля Степового та Невельського. Противник відновив контроль над териконом шахти імені Гагаріна.