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Головна Війна з Росією Окупанти контролюють 96% території Мар'їнки, - DeepState

Окупанти контролюють 96% території Мар'їнки, - DeepState

15 грудня, 2023 п'ятниця
07:47
Війна з Росією на фото Мар'їнка

Російські загарбники окупували 96% території Мар'їнки Донецької області

Про це пишуть аналітики DeepState.

"Станом на зараз ворог контролює близько 96% Мар'їнки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог також просувається біля Степового та Невельського. Противник відновив контроль над териконом шахти імені Гагаріна.

  • Українські військові протягом доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Куп'янському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1090 окупантів.
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
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