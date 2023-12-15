Окупанти контролюють 96% території Мар'їнки, - DeepState
Російські загарбники окупували 96% території Мар'їнки Донецької області
Про це пишуть аналітики DeepState.
"Станом на зараз ворог контролює близько 96% Мар'їнки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог також просувається біля Степового та Невельського. Противник відновив контроль над териконом шахти імені Гагаріна.
- Українські військові протягом доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Куп'янському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1090 окупантів.
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