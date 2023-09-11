"Ворог нервує, волає, що Донецьк у небезпеці": військовий експерт Селезньов про звільнення частини Опитного біля Авдіївки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді ситуація майже місяць тому у районі 9-го мікрорайону Авдіївки була дуже напружена. Там ворог тиснув на наші оборонні рубежі та позиції. Він постійно намагався взяти у напівоточення місто-фортецю Авдіївка, намагаючись повторити певною мірою свій успіх у районі Бахмута", - зауважив ексречник Генштабу ЗСУ.

Владислав Селезньов додав, що у росіян закінчилася та сама ПВК Вагнер, а російські підрозділи "Шторм Z" не спромоглися реалізувати план стосовно Авдіївки. До того ж оборонні рубежі та позиції навколо цього міста були ще створені у 2014 році й весь цей час лише зміцнювалися.

"Українська армія, як тільки відчула, що ворог почав перекидати свої резерви з цієї ділянки фронту, сунула вперед і настільки ефективно, що навіть зайшла в селище Опитне. Однак противник почав активно задіювати артилерію, тому ми змушені були відійти на околицю цього населеного пункту. Українські сили там закріпилися на нових рубежах і позиціях, "зарилися в землю". І звісно ворог нервує, волає, що Донецьк перебуває у небезпеці", - прокоментував військовий експерт.

Селезньов підкреслив, що Донецьк – столиця самопроголошеної "ДНР", і очевидно, ситуація для ворога достатньо неприємна.

"Навряд чи, що цей тактичний епізод може докорінно змінити ситуацію на полі бою. Але тут є ключовий момент, що противник зараз знову вимушений перекидати свої резерви, яких і без того бракує, на цю ділянку фронту, аби максимально уповільнити тут український наступ. Бо ворог не знає, який задум має Генштаб ЗСУ. Цілком ймовірно, що саме тут будуть розвиватися активні бойові дії у перспективі найближчих 4-6 тижнів. Лише можемо уявити розпач Путіна, якщо виявиться, що частина міста Донецьк може перейти під контроль української армії", - зазначив полковник запасу.