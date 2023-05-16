Ворог неспецифічно розташував ракетоносії напередодні сьогоднішнього нічного обстрілу, - Гуменюк
Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан першого рангу, зазначила, що противник в ніч на 16 травня застосував акваторію й Азовського моря, вочевидь, намагаючись заплутати нашу систему ППО
Про це вона розказала в етері Еспресо.
"Напередодні ворог неспецифічно розташував ракетоносії, зокрема застосував акваторію й Азовського моря, вочевидь, намагаючись заплутати нашу систему протиповітряної оборони. Один з ракетоносіїв противник розмістив на півночі Керченської протоки, але протягом ночі додали ще ракетоносії у Чорне море, таким чином на момент початку атаки були готові 24 "калібри". З акваторій Чорного та Азовського морів окупантами були випущені 9 ракет, 4 з них прямували нашою зоною відповідальності й всі були знищені ППО. А ще 5 ракет мали маршрут іншими регіонами України і теж були ліквідовані", - розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.
Наталія Гуменюк додала, що зараз у Чорному та Азовському морях перебуває корабельне угруповання ворога у кількості 9 одиниць, один ракетоносій залишається в Азовському морі, два - у Чорному морі. Сумарний залп "калібрів, які ще противник не використав, - 15 ракет.
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