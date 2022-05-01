Ворог обстріляв село у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Поранено жінку
Росія 1 травня обстріляла село на Дніпропетровщині, зачепило приватне подвір'я, поранено жінку
Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.
"Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я", – написав він.
Резніченко додав, що внаслідок обстрілу поранено жінку.
- Нагадаємо, 1 травня ворожа ракета влучила у склади агропідприємства на Дніпропетровщині, один з них був з зерном, інший – порожній.
- Також 1 травня ЗСУ збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною.
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