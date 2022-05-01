Ворог обстріляв село у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Поранено жінку

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.



"Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я", – написав він.



Резніченко додав, що внаслідок обстрілу поранено жінку.

Нагадаємо, 1 травня ворожа ракета влучила у склади агропідприємства на Дніпропетровщині, один з них був з зерном, інший – порожній.

Також 1 травня ЗСУ збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною.