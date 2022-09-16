Про це він повідомив в етері Еспресо.



"На Донецькому напрямку ситуація є стабільно важкою. Дуже сильні обстріли Бахмута, на жаль, ворог хоче зрівняти місто з землею. Так само є прильоти по всім великим містам Донеччини, по Краматорську, Слов'янську і так далі. Що стосується, населених пунктів Піски, Водяне та всієї окружної дороги, то на сьогоднішній момент ця територія за нами. Хлопці передають, що Авдіївка теж у наших руках", - проінформував боєць батальйону "Свобода".



Ярослав Лисенко зауважив, що зараз важливо утримати південний напрямок, щоб противник не зайшов до нашого тилу з півдня, тому тримаємося та молимося за всіх, хто на Донецькому напрямку.

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