Ворог обстрілює великі міста Донеччини, а Бахмут хоче взагалі зрівняти з землею, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Ярослав Лисенко, боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України, розповів, що зараз на Донецькому напрямку важливо утримати південний фланг, щоб противник не зайшов до нашого тилу з півдня
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"На Донецькому напрямку ситуація є стабільно важкою. Дуже сильні обстріли Бахмута, на жаль, ворог хоче зрівняти місто з землею. Так само є прильоти по всім великим містам Донеччини, по Краматорську, Слов'янську і так далі. Що стосується, населених пунктів Піски, Водяне та всієї окружної дороги, то на сьогоднішній момент ця територія за нами. Хлопці передають, що Авдіївка теж у наших руках", - проінформував боєць батальйону "Свобода".
Ярослав Лисенко зауважив, що зараз важливо утримати південний напрямок, щоб противник не зайшов до нашого тилу з півдня, тому тримаємося та молимося за всіх, хто на Донецькому напрямку.
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