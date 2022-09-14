English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українське військо успішно відбило атаки РФ біля Авдіївки, Водяного, Спірного, Майорська й Веселої Долини

Українське військо успішно відбило атаки РФ біля Авдіївки, Водяного, Спірного, Майорська й Веселої Долини

14 вересня, 2022 середа
07:20
війна з Росією ЗСУ на фронті

За минулу добу, 13 вересня, росіяни завдали 3 ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по українських об'єктах

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках", - йдеться в повідомленні.

Тривають обстріли позицій українських підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

У Генштабі наголошують, що противник не припинив ударів по помешканнях мирних громадян та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів, зокрема це Харків, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

За минулу добу російські окупанти завдали 3 ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України. 

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме: 

  • на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Степне Сумської області
  • на Харківському напрямку – Басове та Куп’янськ
  • на Краматорському напрямку – Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Крива Лука, Спірне, Верхньокам’янське, Дронівка, Григорівка та Званівка
  • на Бахмутському напрямку – Юр’ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка
  • на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка
  • на Новопавлівському напрямку – Велика Новосілка, Новодонецьке та Времівка
  • на Запорізькому напрямку – Новопіль, Гуляйполе, Залізничне, Червоне
  • на Південнобузькому напрямку – Таврійське, Мирне, Тернові Поди, Партизанське, Червона Долина, Білогірка, Новогреднєве, Безімене, Сухий Ставок, Біла Криниця, Ольгине, Високопілля, Кам’яне. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку безпілотниками

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили й техніки противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два ворожі літаки (Су-25 та Су-24М), один вертоліт Мі-8 та БпЛА. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів і по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів наразі уточнюються.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Нью-Йорк
Харків
Сумщина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Мар’їнка
Зайцеве
Запорізька область
Бахмут
новини Волині
Харківщина
Військові новини
Водяне
Читайте також:
12 вересня, 2022 понедiлок
Росіянам дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовими, — генерал Марченко про ситуацію на Півдні
12 вересня, 2022 понедiлок
"Це лише дитяча розминка": Медведєв відреагував на заяву Зеленського про неприпустимість ультиматумів РФ
Геннадий Зюганов
13 вересня, 2022 вiвторок
Зюганов публічно заявив, що в Україні не спецоперація, а війна і потрібна мобілізація. В КРПФ спростували інформацію
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.78
    Купівля 39.78
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 вересня
08:31
БПЛА
Росія почала використовувати в Україні іранські безпілотники, - британська розвідка
08:10
поранений окупант
Росія намагається поповнити втрати у війні рецидивістами, наркоманами та алкоголіками, - Генштаб ЗСУ
08:09
Оновлено
Миколаїв
Росіяни обстріляли Миколаїв: пошкоджено будинки
08:00
Огляд
Українці з вибору
Українці з вибору: хто з відомих людей обрав українську мову, відкинувши російську
07:47
окупанти
У містах та селах Херсонщини окупанти розквартировуються у домівках місцевих, - Генштаб ЗСУ
07:11
Австрія
Австрія побудує в Україні три медзаклади на €600 млн
07:01
Мар’ян Швед
"Шахтар" - "Селтік": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:01
Інтерв’ю
Юлія Мала
Юлія Мала: Після цієї війни я буду набагато більше цінувати час, проведений зі своєю сім’єю
06:47
Пентагон
Пентагон: Успішний контрнаступ ЗСУ став несподіванкою для РФ
06:20
Байден
Байден відреагував на успіхи ЗСУ на фронті: досягли значного прогресу, але попереду ще довгий шлях
06:01
Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
05:56
Кислиця
Кислиця: Ця сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії
05:28
Футболісти "Ліверпуля" у матчі Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
05:10
король Карл ІІІ
"О Боже, ненавиджу це", - король Карл III розлютився через перову ручку
04:36
Крилата ракета
РФ різко збільшила кількість крилатих ракет у Чорному морі
03:31
Херсон
ЗСУ знищили 3 пункти управління окупантів у Херсоні та області 
02:57
Су-24
Українські зенітники збили російський бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8
02:37
російська авіація
Росія завдала 18 авіаударів по ЗСУ на Півдні
01:55
СБУ. Ілюстрація
На Одещині виявили колаборантів, які агітували за РФ
00:44
"Байєр" - "Атлетико", Ліга чемпіонів
"Байєр" несподівано переміг "Атлетико" в ЛЧ
00:41
Політична корупція Росії
З 2014 року Росія витратила щонайменше $300 млн на підкуп політиків у всьому світі – CNN
00:31
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
"Баварія" впевнено перемогла "Барсу" у центральному матчі вечора Ліги чемпіонів
00:20
Біолабораторії в Україні
"Військово-біологічна діяльність". Росія повернулася до старих фейків про біолабораторії США в Україні
00:19
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 вересня
00:07
Валерій Залужний
Високо оцінили ЗСУ. Залужний поговорив з керівником сил НАТО в Європі Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
2022, вiвторок
13 вересня
23:49
в'язниця
Били струмом. Росіяни влаштували катівню у Балаклії
23:20
Азербайджанські війська
Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу"
23:11
Ексклюзив
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан та РФ є головними вигодонабувачами від тиску на Вірменію, - експерт-міжнародник Куса
23:04
Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла про спроби росіян почати переговори після контрнаступу України
23:00
королева Єлизавета ІІ
Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети II засекретять на 90 років
22:52
ЄС
Врегулювання військового конфлікту. Вірменію та Азербайджан відвідає спецпредставник ЄС
22:41
ЗСУ
Ми бачимо початок третьої фази війни, коли Росія перейде до оборони, а Україна наступатиме, — польський експерт
22:25
Окупанти
Окупанти втікають з Мелітополя до Криму, - мер Федоров
22:23
"Стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів": Зеленський прокоментував ситуацію на деокупованих територіях
22:02
Конверт Amnesty International
Новий скандал з Amnesty International. Організація випустила конверти, де українець обіймає росіянина
22:01
грузія
Референдум щодо війни з Росією. Правляча партія Грузії відреагувала на пропозицію України про відкриття другого фронту
21:43
ЗСУ у наступі
"Тікали, як миші". Українські десантники розповіли про звільнення Ізюма від росіян
21:41
США і РФ
Росія з 2014 року витратила $300 млн для прихованого впливу на світову політику, - ЗМІ
21:33
Мелітополь
За сценарієм Харківщини. Окупаційна влада Запоріжжя боїться наступу ЗСУ
21:33
Аналітика
Сергій Згурець
Результати ЗСУ дивують світ та змушують ворога тікати. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV