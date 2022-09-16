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Головна війна з Росією ЗСУ відбили атаки ворога в районі Зайцевого, Бахмута, Веселої Долини та Авдіївки

ЗСУ відбили атаки ворога в районі Зайцевого, Бахмута, Веселої Долини та Авдіївки

16 вересня, 2022 п'ятниця
07:38
війна з Росією ЗСУ

Війська РФ завдали 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по українських об'єктах протягом 15 вересня. Проте ЗСУ відбили атаки ворога в районах шести населених пунктів

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Ворог обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Генштаб наголошує, що противник завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних і ракетних ударів та залучення ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема Костянтинівки, Дружківки, Куп’янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар’їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового.

Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України. 

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів: 

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Лугівка Сумської області
  • на Харківському напрямку, зокрема з території російської федерації – в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої
  • на Слов’янському напрямку – Дворічна та Гороховатка
  • на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне
  • на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе
  • на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку безпілотниками та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської й Запорізької областей.

Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Як пише Генштаб, протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили й техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два безпілотники окупантів. А підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога. 

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