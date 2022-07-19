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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог обстрілював Нікополь, двічі Миколаїв, декілька сіл. У відповідь знищено 65 рашистів та понад 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Ворог обстрілював Нікополь, двічі Миколаїв, декілька сіл. У відповідь знищено 65 рашистів та понад 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"

19 липня, 2022 вiвторок
03:51
війна з Росією Результати обстрілів півдня України

Впродовж 18 липня окупанти регулярно обстрілювали мирні українські міста і села

Про це повідомляє штаб Оперативного командування "Південь".

Ворог продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони. Активних дій не веде, дотримується тактики дистанційних обстрілів та авіаударів.

Серед ночі ворог вкрив 40реактивними снарядами РСЗВ "Град" приватний сектор Нікополя, влучивши і в склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства. А за дві години такий само масований обстріл 40 реактивними снарядами "Градів" накрив порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку. 1 цивільна особа отримала поранення.

О третій ночі противник наніс масований ракетний удар 12 ракетами С-300 по Миколаєву та передмістю. Разом з об’єктами приміської інфраструктури, які зазнали руйнувань, обстріляно житлові і промислові райони міста: зафіксовано влучання в автосалон та майданчик з продажу сільгосптехніки. Попередньо без жертв.

Водночас, в Снігурівці окупанти розстріляли з міномету будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України. Примітно, що знімальна група пропагандистського засобу масової інформації з’явилась на місці подій просто миттєво за фактом. А ось підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили 4 мирних жителів.

Імітуючи, що продовжує контролювати втрачені території Херсонщини, ворог підступно атакує з неба.

Ударним безпілотним літальним апаратом тричі вдарив по звільненій Іванівці, скидаючи осколкові боєприпаси для гранатометів. Втрат немає.

Парою Мі-8 атаковано Потьомкіне. Без втрат.

Надвечір, вдруге за добу атаковано Миколаїв. З реактивних систем залпового вогню "Ураган" касетними снарядами обстріляно приватний сектор - пошкоджено вікна і дах у житлових будинках. Наразі відомо про 2 поранених – жінку і чоловіка. Їх забрала швидка.

Наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки. Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Наші авіатори впорались із завданням без втрат.

Загалом ракетним вогнем і артилерією "відмінусовано" 65 рашистів, комплексну апаратну зв’язку "Редут-2УС", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

На світанку наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли влучні удари по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава. Об’єкти знищено. Втрати уточнюються.

По Одещині вдень знов був нанесений ракетний удар, зокрема по мосту через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і не функціонує. Одну ракету збито над морем силами протиповітряної оборони.

Блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря продовжує вороже корабельне угруповання з двох ракетних кораблів з 16 "Калібрами" та 4 великих десантних кораблів, які щосили підтримують ілюзорну вірогідність десантної операції.

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Одещина
Миколаївщина
Дніпропетровщина
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