Ворог перейшов на дешеві засоби атакувальних дій, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог перейшов на дешеві засоби атакувальних дій, коли вичерпується потенціал крилатих ракет та далекобійних засобів ураження. Ці дешеві засоби можуть вражати об’єкти, координати яких вже відомі", - пояснив Згурець.

Експерт також додав, що дрони-камікадзе "Shahed-136" використовуються для ударів по критичній інфраструктурі України.

"Ворог дізнається де розташована ТЕЦ, закладає координати у "Shahed-136" та здійснює атаки. Київ знову потрапив під цей сценарій. Значна кількість цих дронів знищується, але це додаткове навантаження на українське ППО", - підкреслив Згурець.

Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, стався прильот по житловому будинку, рятувальниками врятовано 19 осіб

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