Ворог перейшов на дешеві засоби атакувальних дій, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що динаміка знищення дронів-камікадзе "Shahed-136" буде збільшуватися, але ризики зберігаються
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог перейшов на дешеві засоби атакувальних дій, коли вичерпується потенціал крилатих ракет та далекобійних засобів ураження. Ці дешеві засоби можуть вражати об’єкти, координати яких вже відомі", - пояснив Згурець.
Експерт також додав, що дрони-камікадзе "Shahed-136" використовуються для ударів по критичній інфраструктурі України.
"Ворог дізнається де розташована ТЕЦ, закладає координати у "Shahed-136" та здійснює атаки. Київ знову потрапив під цей сценарій. Значна кількість цих дронів знищується, але це додаткове навантаження на українське ППО", - підкреслив Згурець.
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