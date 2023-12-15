Ворог підтягує дедалі більше резервів на Бахмутський напрямок, - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" НГУ
Командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш зазначив, що ворог потужно активізувався на Бахмутському напрямку
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог потужно активізувався на Бахмутському напрямку. Противник починає грамотно працювати, проводячи оборону й розвідку, готуючись до штурмових дій. Ми це розуміємо й готуємося до того, щоб будь-які штурмові дії противника зупинилися через наш оборонний кулак", - зауважив Отченаш.
За словами військовослужбовця, окупанти підтягують на Бахмутський напрямок все більше резервів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.
"Ворог робить це з надзвичайно великими втратами, але з потужністю. Вони дійсно просуваються, але витрачаючи на це величезні ресурси. Дивує кількість російських солдатів, які гинуть на полі бою, не маючи мотивації", - наголосив Отченаш.
- Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається прорвати оборонні рубежі ЗСУ.
- Українські військові протягом доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Куп'янському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1090 окупантів.
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