Ворог підтягує дедалі більше резервів на Бахмутський напрямок, - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" НГУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог потужно активізувався на Бахмутському напрямку. Противник починає грамотно працювати, проводячи оборону й розвідку, готуючись до штурмових дій. Ми це розуміємо й готуємося до того, щоб будь-які штурмові дії противника зупинилися через наш оборонний кулак", - зауважив Отченаш.

За словами військовослужбовця, окупанти підтягують на Бахмутський напрямок все більше резервів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

"Ворог робить це з надзвичайно великими втратами, але з потужністю. Вони дійсно просуваються, але витрачаючи на це величезні ресурси. Дивує кількість російських солдатів, які гинуть на полі бою, не маючи мотивації", - наголосив Отченаш.

Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається прорвати оборонні рубежі ЗСУ.

Українські військові протягом доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Куп'янському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1090 окупантів.









