На Бахмутському напрямку позиції переходять із рук у руки: 26-та артбригада про події на фронті

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Попри погодні умови, ворог постійно намагається контратакувати позиції Сил оборони. Кількість бойових зіткнень щоденно коливається, у середньому відбувається від 10 до 20 зіткнень. Ворог спрямовує значні зусилля на північному фланзі Бахмута, залучивши 98-у та 106-у десантні бригади при підтримці мотострілецької бригади. На південному фланзі противник долучив купу різних підрозділів, намагаючись нас атакувати в районі Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки. Окупанти здійснюють атаки за підтримки артилерії, а також використовують ФАБи. Тривають важкі бої, позиції переходять із рук у руки", - наголосив Калашніков.

За словами військовослужбовця, між населеними пунктами Богданівка й Хромове ворог намагається прорвати оборонні рубежі Сил оборони.

"Противник прямує до Часова Яра й намагається вийти до південного флангу ЗСУ, щоб створити загрозу щодо утримання Кліщіївки, Андріївки. На цьому напрямку ворог застосовує бронетехніку, щоб підвозити піхоту та підтримувати наступ. Бої тривають піхотними підрозділами, загарбники залучають для атак до роти. Ситуація непроста", - зауважив Калашніков.

Протягом доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень між українськими і російськими військами. Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Авдіївському напрямку і за добу ліквідували ще 850 військових РФ.

Протягом доби 12 грудня українські війська наступали на північному сході та на півдні від Бахмута і просунулися на цьому напрямку.





