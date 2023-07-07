"Ворог поводиться нервово": Гуменюк розповіла про ситуацію з ракетоносіями РФ у Чорному морі
Станом на 7 липня Росія утримує в Чорному морі один підводний човен із чотирма "калібрами". Два ракетоносії ворог уночі завів до пунктів базування
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"Ворог дуже нервово поводиться в морі. Зокрема, спочатку повиводили максимальну кількість кораблів. Потім почали їх поступово заводити. Вочевидь намагаються з'ясувати, які пункти базування для них максимально безпечні. Тому що не почуваються спокійно ані в Севастопольській бухті, ані вже навіть у Новоросійській. Постійно маневрують", - сказала вона.
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Станом на вечір 6 липня на чергуванні в Чорному морі перебували три ракетоносії, однак два з них уночі зайшли до пунктів базування.
Гуменюк наголосила, що рівень ракетної загрози залишається високим, бо пуски з підводних ракетоносіїв визначати складніше. До того ж, ці ракети здатні охопити всю територію України й дістатись будь-якої точки.
- У травні в українській розвідці повідомляли, що окупанти здатні виготовляти до 25 "калібрів" на місяць. Натомість речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат 7 липня сказав, що РФ здатна виготовляти до 30 ракет цього типу.
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