Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Ворог дуже нервово поводиться в морі. Зокрема, спочатку повиводили максимальну кількість кораблів. Потім почали їх поступово заводити. Вочевидь намагаються з'ясувати, які пункти базування для них максимально безпечні. Тому що не почуваються спокійно ані в Севастопольській бухті, ані вже навіть у Новоросійській. Постійно маневрують", - сказала вона.

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Станом на вечір 6 липня на чергуванні в Чорному морі перебували три ракетоносії, однак два з них уночі зайшли до пунктів базування.

Гуменюк наголосила, що рівень ракетної загрози залишається високим, бо пуски з підводних ракетоносіїв визначати складніше. До того ж, ці ракети здатні охопити всю територію України й дістатись будь-якої точки.