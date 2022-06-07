Ворог просунувся під Лиманом, ситуація в Сєвєродонецьку залишається неясною, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька. Точна ситуація в місті залишається неясною. Контроль над місцевістю, ймовірно, часто змінюється.

У свою чергу загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, проте сили, що просувалися на захід від Лимана, досягли незначних досягнень.

"Російські війська додатково просувалися на захід від Лимана в Щурове та Старий Караван і, як повідомляється, зачищають Святогірськ (тобто вони, ймовірно, ведуть міські бої в межах міста) з наміром просуватися на південь у напрямку Слов’янська через річку Сіверський Донець", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північному сході від Бахмута. 6 червня російські війська продовжували мінометні, артилерійські, ракетні, повітряні та наземні обстріли на схід від Бахмута.

Так, російські війська безуспішно намагалися просунутися на захід у бік Бахмута від Білогорівки, Комишувахи, Берестового та Михайлівки з наміром перетинати дороги на північний схід від Бахмута.

"Повідомляється, що війська територіальної оборони "Донецької Народної Республіки" ("ДНР") поступово просувалися в районі Донецька та Авдіївки та відтіснили українські війська від Авдіївки, зайняли позиції в Кам’янці (5 км на північний схід від Авдіївки) та взяли під контроль Зелений Гай та Петрівське (обидва в межах 70 км на південний захід від Авдіївки). Просування на південний захід від Авдіївки, ймовірно, має на меті отримати доступ до траси H20, щоб рухатися на північ для підтримки операцій в Авдіївці, що, у свою чергу, є ймовірною спробою піднятися по трасі H20 у напрямку Краматорськ - Слов’янськ", - йдеться в повідомленні.

В Інституті зауважили, що обмежені та локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.

Аналітики додали, що російська окупаційна влада збільшує зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.

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