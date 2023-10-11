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Аналітика

Ворог проводив наступальні операції на декількох напрямках: ситуація в гарячих точках. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
11 жовтня, 2023 середа
20:38
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Зараз на лінії фронту особливо гаряче. Навколо Авдіївки розгортаються активні бойові дії. Буквально два крайні дні були надзвичайно складними й важкими для наших захисників. Ворог проводив наступальні операції з декількох напрямків на саму Авдіївку

За минулому добу, як було сказано у зведенні Генштабу, було 108 бойових зіткнень. Суттєво зросли ворожі втрати, було знищено 820 ворогів, що віддзеркалює активність бойових дій, в тому числі на різних напрямках, особливо навколо Авдіївки. 

Авдіївка

Ситуація на фронті

Максим Морозов, Лютий, майор МВС, офіцер "Легіону Свободи" повідомив, що кількість окупантів, які наступали, вимірювалась сотнями й батальйонами, а кількість ворожої техніки - десятками. Авдіївка та навколишні села надзвичайно сильно піддавались авіаударам. 

"Ситуація з передачею нових систем ППО, і особливо БК є надзвичайно важливою. Як мінімум десяток авіаударів відбувається по самому місту і величезна кількість цих авіаударів по позиціях ЗСУ", - зазначив Морозов у розмові зі мною.

Окупанти готувались до масованого наступу. По лінії фронту до 2 тис. окупантів бігли в атаку, але досягти цілей їм так і не вдалось в Авдіївці. До слова, офіцер "Легіону Свободи" підтвердив збиття двох повітряних цілей над Авдіївкою, один з яких - гелікоптер. 

Біля Авдіївського коксохімічного заводу є декілька природних висот, за які ворог вчорашній день дуже жорстоко вів бої, але був відкинутий і не досягнув цілі. Якщо ворог буде контролювати деякі висоти, які знаходяться біля Авдіївського коксохіма, то сама Авдіївка і цей завод буде знаходитись в них як на долоні. 

"Окупанти були відбиті титанічною працею бригад і батальйонів, які обороняли з півночі і півдня Авдіївку. І одна з цих бригад, а саме 110, змогла відстояти висоти біля коксохіма і не допустити захоплення РФ цих панівних висот", - резюмував Морозов.

Артилерія ЗСУ

З роботою артилерії ЗСУ все добре, її видно за кількістю палаючої ворожої техніки. Усім відомо про чудову роботу операторів БПЛА як FPV, так і розвідувальних БПЛА, які надають інформацію та корегують. По факту точних попадань, кількості знищеної техніки ворога, а вона вимірюється десятками, наша артилерія працює ефективно.

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Успіхи й темпи наших військ у наступі залежать також від саперів, особливо коли ми говоримо про Запорізький фронт, про південь. Сапери зараз йдуть в перших лавах, розміновуючи ділянки, по яких пізніше йдуть наші штурмові підрозділи. З одного боку, сапер це навички, а з іншого - це відповідне оснащення, яке дозволяє ефективно виконувати функціональні зобов'язання. Чим кращі ці спорядження, тим швидше сапер може розміновувати міни.

Антон Семенов, директор ТОВ "Український Науково-Дослідний Інститут Оборонних Технологій" розповів про унікальність виробництва комплектів для розмінування.

"За основу ми взяли натівський набір, який вже існує. На жаль, він не відповідає дійсності і в умовах цієї війни ним користуватись небезпечно, бо окупанти використовують міни та ВМП, змінюючи їх властивості. Тобто весь цей набір передбачає спеціальну систему маркування таким чином, щоб це було безпечно. В комплексі є наявність щупа, який не магнітить, не металевий, не реагує на будь-який метал. Тому коли сапер працює з ним, використовуючи металошукач чи міношукач, можна працювати на повну потужність і це буде безпечно безпосередньо для оператора", - пояснив Семенов.

Тобто є цілий набір, який включає щупи, систему маркування, яка світиться вночі, кішку, яка розроблена таким чином, що її дуже безпечно закинути вперед для того, щоб зняти розтяжки з положення лежачи на 120-150 метрів вперед безпечно. 

В умовах оперативного замінування, в умовах ведення бойових дій, коли є потреба йти вперед і робити проходи для штурмових груп, ця річ дуже потрібна. На даний час є позитивні відгуки від Державної служби надзвичайних ситуацій, від Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби. 

"Зараз ми знаходимося в процесі закінчення оформлення технічної документації, для того, щоб цей виріб був поставлений до лав ЗСУ і Сил оборони України", - резюмував директор ТОВ "Український Науково-Дослідний Інститут Оборонних Технологій".

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