Ворог стягує війська у харківському напрямку, – боєць ТрО

Про ситуацію на Харківщині він розповів в етері Еспресо TV.



"За отриманою інформацією, ворог стягує війська не тільки з північного напрямку, а і з південного. Є інформація, що з боку Бєлгорода також тягнуться колони на Харків. Ворог використовує підступну тактику, коли використовує житлові будинки, ховається за мирних мешканців і намагається наносити артилерійські удари по Харкову", - повідомив боєць.



За його словами, була спроба ДРГ зайти з північного напрямку на місто Дергачі, але виявили цю групу та дали бій, ворог відійшов з втратами.



"Вчора, 31 березня були ракетно-бомбові удари по місту, центру міста. Зруйновані будинки, були поранені громадяни, але комунальні та рятувальні служби встигли своєчасно надати допомогу", - додав Корсунов.