Ворог стягує війська у харківському напрямку, – боєць ТрО
Росія стягує війська з північного й південного напрямків. З боку Бєлгорода тягнуться колони, зупинена спроба прориву ДРГ у харківському напрямку, каже боєць ТрО Юрій Корсунов
Про ситуацію на Харківщині він розповів в етері Еспресо TV.
"За отриманою інформацією, ворог стягує війська не тільки з північного напрямку, а і з південного. Є інформація, що з боку Бєлгорода також тягнуться колони на Харків. Ворог використовує підступну тактику, коли використовує житлові будинки, ховається за мирних мешканців і намагається наносити артилерійські удари по Харкову", - повідомив боєць.
За його словами, була спроба ДРГ зайти з північного напрямку на місто Дергачі, але виявили цю групу та дали бій, ворог відійшов з втратами.
"Вчора, 31 березня були ракетно-бомбові удари по місту, центру міста. Зруйновані будинки, були поранені громадяни, але комунальні та рятувальні служби встигли своєчасно надати допомогу", - додав Корсунов.
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