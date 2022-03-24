Ворог супроводжує колони техніки гелікоптерами – голова Сумської ОВА

Про ситуацію на Сумщині та перегрупування ворога розповів Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА в етері Еспресо TV.



Голова Сумської ОВА повідомив: "На Сумщині продовжуються бої; це Тростянецька громада, Боромлянська, були певні позиції у Конотопському районі, але там попрацювали наші військові й надалі ми спостерігаємо перегрупування російської техніки. Продовжується той терор, який був у населених пунктах Краснопільської громади, частково Лебединської громади, і йдуть обстріли передмість міста Суми".



Дмитро Живицький поділився спостереженнями: "Більше відбувається процес входу груп забезпечення окупантів, привозять паливо, харчування. Ми так розуміємо, через територію росії здійснюють переміщення до інших регіонів України. Якісь підрозділи виходять, якісь заходять. Іде постійне перегрупування. Техніку свою вони ведуть у супроводі гелікоптерів. Вони бояться атак тероборони, атак місцевих мешканців, тому свої колони ведуть у супроводі авіації".



Нагадаємо, 18 березня Дмитро Живицький повідомив, що на Сумщині російські військові почали ходити по дворах і забирати в людей телефони та зброю. Вбили двох цивільних.

очільник ОВА Живицький повідомив маршрути і місця зборів Гуманітарні коридори для Сумщини на 18 березня.