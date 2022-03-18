Гуманітарні коридори для Сумщини на 18 березня: очільник ОВА Живицький повідомив маршрути і місця зборів

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Час відправлення колон з усіх міст, окрім Сум, - 9:00.



Колони вирушають з місць перед міськими/селищними радами,окрім Сум і Тростянця.



Евакуація з Тростянця до Полтавської області відбувається за маршрутом: Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни. Люди їхатимуть частково на автобусах та на особистому транспорті.



Виїзд автобусів із Тростянця - від ПТУ о 9:00. Для автомобілів місце збору - стадіон ім.Куца.



Маршрут руху містом на виїзд у бік Сум - вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул Гришина (об'їзна) - вул Шевченка й далі в бік Сум.



Маршрут евакуації із Сум до Полтавської області: Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.



З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть вирушать автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.



Час прибуття автобусів у всі точки збору в Сумах - з 13:00 до 14:00.



Основний виїзд із Сум буде біля пам'ятника Альоші, (район школи №2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю): БК "Хімік", вул. Інтернаціоналістів, біля ринку, ТЦ "Світлана", "Більбоу" на пр. Курському, ТЦ "Мануфактура".



З Лебедина до Полтавської області маршрут евакцації такий: Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.



З Лебедина виїжджають колони людей на особистому транспорті й автобусах.



З Конотопа до Полтавської області колони рухатимуть за маршрутом Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.



З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті й автобусах.



З Великої Писарівки до Полтави авакуйовуватимуть за маршрутом Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава.



Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.



Із Краснопілля до Полтавської області евакуація відбуватиметься за маршрутом Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті.



Із Тростянця автобуси віїжджатимуть від ПТУ о 9:00. Автомобілі рухатимуться в напрямку на виїзд у бік Сум - вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул Гришина (об'їзна) - вул Шевченка й далі в бік Сум.



"В евакуаційні автобуси сідають жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку. З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо! Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто бути не може", - зауважив Дмитро Живицький.

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