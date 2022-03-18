На Сумщині російські військові почали ходити по дворах і забирати в людей телефони та зброю. Вбили двох цивільних

Про це голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив у своєму відеозверненні.



За словами Живицького, росіяни ходять по дворах українців.



"Чомусь почали ходити по дворах і забирати в людей мобільні телефони. Забирають, у кого є, офіційно зареєстрована зброя. На жаль, продовжуються обстріли передмістя і міста Суми. Точилися бої, на жаль, загинула молода дівчина – було обстріляне цивільне авто. Знаємо теж, що було вбито чоловіка, який займався підприємництвом і забезпечував невеличкий населений пункт продуктами харчування", - розповів Дмитро Живицький.



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