Ворог України в Кремлі: Порошенко порадив Зеленському, як консолідувати суспільство перед ймовірним вторгненням російських військ

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.



Він заявив що влада може розраховувати на його дипломатичні контакти і досвід для активізації міжнародного фронту протидії російській агресії.

"Головне завдання – запобігти повномасштабному вторгненню і зупинити повзучий аншлюс територій, окупованих росіянами. Слід задіяти кризовий механізм невідкладних безпекових консультацій з НАТО і з Євросоюзом, як це передбачено Угодою про асоціацію. Відновити постійний обмін розвідданими з країнами Північноатлантичного альянсу. Для цього слід терміново укласти Угоду про взаємний захист конфіденційної інформації", – зазначає п’ятий Президент.

Порошенко також пропонує опрацювати можливість запрошення контингенту країн НАТО для проведення постійно діючих навчальних програм для українських військ.

"Ініціювати засідання Ради безпеки ООН для обговорення загрози російського вторгнення. Ще раз повернутися до ідеї введення на окуповану частину Донбасу блакитних шоломів ООН, яку, на жаль, в 2019 році так бездумно поховав Зеленський. Невідкладно запросити високе керівництво країн ЄС та НАТО здійснити спеціальні місії до України, включно з відвіданням Донбасу та прилеглих до Криму територій", – говорить лідер "ЄС".

За словами Порошенка, президент України має провести двосторонні зустрічі і телефонні переговори з лідерами країн Сімки, Китаю, Туреччини, держав Люблінського трикутника на тему формування пакету так званих пекельних санкцій, що будуть невідкладно запроваджені проти Росії у випадку нового вторгнення на територію України.

"Я готовий до активної участі в дипломатії для активізації міжнародного фронту протидії російській агресії. В тому числі, до речі, і в сфері енергетики. Зрозуміло, без жодних посад. Влада може розраховувати на мої досвід та зв’язки", – зазначає п’ятий Президент.

"Наголошую: захист країни – це спільна справа влади й опозиції! Партій у нас дуже багато, а Україна – одна. Тому ми вимагаємо від Зеленського терміново провести засідання РНБО за участі лідерів парламентських фракцій, за винятком, звісно ж, ОПЗЖ. Ми туди прийдемо з конкретними пропозиціями щодо військових і дипломатичних заходів, про більшість з яких я не можу говорити публічно", – зауважує Петро Порошенко.

"Необхідне і закрите засідання Верховної Ради, де військово-політичне керівництво має поінформувати народних депутатів, який у нього план, яка стратегія. На часі – повномасштабні навчання підрозділів територіальної оборони, насамперед в північних, східних та південних областях. Рівно як і збори резервістів. Слід негайно виправити проблеми з виконанням Державного оборонного замовлення поточного року. А замовлення на наступний рік затвердити не на межі весни і літа, а до новорічно-різдвяних канікул", – зауважує лідер партії.

"Саме час аргументовано звернутися до наших союзників щодо надання нових партій оборонної зброї, терміново. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, засоби електронної розвідки і контрбатарейної боротьби, ударних дронів, тощо. Про все це до речі прямо зараз говоритиму під час зустрічі з послами Європейського Союзу та країн Сімки", – повідомив п’ятий президент.

Він також закликав ухвалити законопроект "Європейської Солідарності" 6006, який вже цього року дає ресурс для підвищення грошового забезпечення солдат і офіцерів. "Гроші з різноманітних піарівських проектів Зеленського слід терміново перекинути на потреби армії. З початку року "Слуги" ігнорують розгляд наших законопроектів про колабораціонізм та системну протидію російській пропаганді, але далі вже зволікати нема куди", – також говорить Порошенко.

За його словами, дуже важливо в рамках розслідування зливу спецоперації по "Вагнеру" встановити, хто є той "кріт" на Банковій, про якого говорили розвідники.

"Хто зливає росіянам секретну інформацію? Якщо цього не зробити, то в Кремлі знатимуть про всі наші оборонні плани. Я б не відкидав і об’єктивного спеціального розслідування із запрошенням наших міжнародних партнерів і ключових союзників для відновлення довіри", – говорить Петро Порошенко.

"Ми маємо доволі широкий набір дипломатичних, оборонних, політичних інструментів, які дозволяють захистити країну без впровадження воєнного стану, який радять Зеленському не військові, а піарники, одержимі ідеєю тотальної цензури на фоні неспроможності "Слуг" пояснити суспільству свої суцільні провали – від ковіду до енергетики", – наголошує п’ятий Президент.

"Сп’яніла від абсолютної влади некомпетентна монобільшість мала б нарешті почути іншу думку і піти на співпрацю бодай в питаннях обороноздатності країни. Для цього замість підозр і кримінальних переслідувань, замість спроб взяти під контроль усі масмедіа і побудувати авторитаризм, влада мала б розпочати діалог з опозицією, як це притаманно демократичним суспільствам. Це особливо важливо на фоні загроз суверенітету та територіальній цілісності", – переконаний Порошенко.

"Зеленський, на жаль, і далі значно більше сил витрачає на боротьбу з українською проєвропейською опозицією, ніж з російським агресором. У нас із Зеленським дійсно чимало принципових світоглядних розбіжностей, але тим не менше він лише опонент. Ворог же нам – тільки Путін. Ми як державники готові докласти всіх зусиль для зниження внутрішньополітичної напруги, щоб усі політичні сили всередині країні змогли нарешті сконцентруватися на спільному плані протидії зовнішній агресії. Ми як опозиція знаємо що робити у зміцненні оборони, в енергетиці, в економіці, в дипломатії, і продемонстрували це в 2014-19 роках. Ключове слово "робити", і, звичайно ж, без жодної паніки", – вважає лідер "Європейської Солідарності".

"Тому закликаємо владу до спільних дій заради Вітчизни, а рейтингами поміряємося у кращі часи", – резюмує Порошенко.



