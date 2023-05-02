Ворог уночі завдав ракетного удару по Краматорську: поранено чоловіка
Російська армія у ніч на 2 травня завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки й школу, поранено чоловіка
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Уночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — поранили 1 людину, пошкодили школу", - написав він.
Своєю чергою мер Краматорська Олександр Гончаренко уточнив, що поранений – сторож у школі, його стан не важкий.
Окрім школи, пошкоджено 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації.
- У квітні окупанти обстріляли кладовище у Краматорську.
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