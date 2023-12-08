Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ворог усе частіше застосовує "м'ясні" штурми: Авдіївська МВА
Ексклюзив

Ворог усе частіше застосовує "м'ясні" штурми: Авдіївська МВА

8 грудня, 2023 п'ятниця
15:15
Війна з Росією Карта. Авдіївка_0612

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог тисне по всій лінії оборони навколо Авдіївки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залишається бути гарячою на Авдіївському напрямку. Ворог тисне по всій лінії оборони навколо міста. Росіяни застосовують багато піхотних груп. Наразі погодні умови не дають окупантам використовувати техніку, тому усе частіше вони застосовують "м'ясні" штурми, кидаючи в бій все більше особового складу. Але в росіян нічого не виходить на лінії фронту, тому ці невдачі ворог компенсує кількістю обстрілів по позиціях ЗСУ на лінії оборони й по місту", - наголосив Барабаш.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що на Авдіївському напрямку ускладнена логістика.

"Окупанти б'ють по дорозі FPV-дронами, і це дуже ускладнює нам логістику. Не дивлячись на резерви, які є у місті, продуктів, медицини, гігієни, ми розуміємо, що їх потрібно поновлювати. Тому що далі буде тільки складніше", - зауважив Барабаш.

  • Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що на Авдіївському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.
  • Українські військові відбили атаки ворога на Бахмутському, Куп'янському, Авдіївському, Запорізькому, Лиманському та Мар'їнському напрямках. Також оборонці знищили 990 окупантів.
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Байкало-Амурська магістраль
7 грудня, 2023 четвер
У ФСБ Росії заявили, що розкрили "теракт на БАМі"
військові РФ
6 грудня, 2023 середа
"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ
обстріл, ППО
8 грудня, 2023 п'ятниця
Під час ранкової ракетної атаки українська ППО збила 14 з 19 ракет
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
8 грудня
16:08
Ексклюзив
Карта. Куп'янськ_0612
Бригада "Сталевий кордон" про Куп'янський напрямок: найбільше військових ворог зосередив біля Синьківки
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Слово пацана". Чи втратили ми підлітків через російські серіали?
15:52
Олександр Лисенко
ВАКС продовжив на два місяці відсторонення мера Сум, підозрюваного в хабарництві
15:51
Партнерський матеріал
Ключовий момент. Україна – Франція: "засмажили" півнів
15:42
Німеччина уряд
БПЛА, гранатомети та боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
15:33
4 проєкти з відкритих даних отримали по 1,1 млн грн на розвиток
Сприятимуть відбудові та боротьбі з корупцією: 4 проєкти з відкритих даних отримали по 1,1 млн грн на розвиток
15:13
верховна рада
Рада ухвалила законопроєкт, який пропонує змінити місце створення меморіального військового кладовища
14:51
Ексклюзив
мобілізація рф солдати орки
Експерт Ступак: Росія готує мобілізацію після переобрання Путіна
14:48
Верховна Рада
Верховна Рада прийняла закон про права нацменшин
14:45
шахрай
Гроші за "лайки": кіберполіція попередила про новий вид онлайн-шахрайства
14:23
Рада позбавила мандатів трьох нардепів
14:06
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:04
OPINION
Сергій Фурса
Що з допомогою США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
14:03
Оновлено
Ян Петровський
Фінські прикордонники затримали одного з лідерів російського угруповання "Русич" Петровського одразу після його звільнення з СІЗО
14:02
паспорт рф
Окупанти у Старобільську на Луганщині перестали надавати медичні послуги українцям без паспортів РФ
13:55
Андрій Шевченко
Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом у президенти УАФ
13:54
Оновлено
метро
У Києві закрили низку станцій метро на пів року через ремонт перегінного тунелю
13:40
Оновлено
Путін
Путін оголосив про намір балотуватися в президенти РФ у 2024 році
13:38
моніторинг НАЗК
НАЗК матиме повноваження перевіряти майно держслужбовців, набуте до вступу на посаду
13:25
Оновлено
Павлоград
Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району: загинула людина, 8 постраждалих
13:16
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про збільшення чисельності НАБУ
13:16
поле, пшениця, зерно
З початку грудня Україна експортувала понад 800 тис. тонн зерна
13:04
Слов'янська ТЕС
Унаслідок російських обстрілів пошкоджено одну з прифронтових ТЕС
13:03
Ексклюзив
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ворог відновив потенціал крилатих ракет: Ігнат про нічну атаку
12:33
постер фільму Захар Беркут
У Римі з показу фільму "Захар Беркут" стартує Фестиваль українського духовного кіно
12:30
коригувальник
Мав псевдо Мазепа: в Одесі СБУ затримала чоловіка, який шпигував на користь ФСБ і планував балотуватися до парламенту
12:27
Коронавірус
З початку жовтня в Україні зафіксували майже 80 тис. випадків COVID-19
12:25
суд-вирок
Окупаційний суд Криму всупереч закону залишив без змін рішення про адмінарешт релігійного діяча
12:14
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Скандальне й небезпечне рішення": В'ятрович прокоментував закриття у Польщі слідства щодо операції "Вісла"
12:07
OPINION
Орест Сохар
Без членства Києва в НАТО цивілізований світ програє
12:03
Ігор Кузін
МОЗ оголосило про ліквідацію спалаху гепатиту A на Вінниччині
11:52
переселенці
Німецький банк KfW надасть понад 24 млн євро на створення енергоефективного житла для ВПО
11:41
Ексклюзив
Богдан Данилишин
В Україні критичний стан економіки співіснує з рекордною прибутковістю банківського сектора, – Богдан Данилишин
11:35
ВАКС
ВАКС обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду Глиняному, якого підозрюють в отриманні хабара
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Якщо США не допомагатимуть Україні, Путін почне війну з НАТО. Акценти світових ЗМІ 8 грудня
11:32
Збір на ремонт спеціалізованого авто для артилерійської розвідки "Чорний ліс"
11:17
вимкнення електроенергії
Україна другий день поспіль залучає аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 8 грудня
11:04
танцююча муза
У Туреччині знайшли статую музи, яка танцює. Їй понад 2 тис. років
11:00
Ексклюзив
Ворог починає побоюватися розширення плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, - Згурець
10:56
пікет, демобілізація
"Він мій герой, а не ваш раб": на Майдані родичі військових вийшли на четвертий пікет щодо демобілізації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV