Біля Авдіївки ворог почав використовувати усю наявну техніку, - офіцер ЗСУ Цехоцький
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що на Авдіївському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На Авдіївському напрямку ворог почав активніше використовувати усе, що в нього є в наявності - "шахеди", авіацію, артилерію. Противник вже робить спроби десь танки застосовувати, але поки що б'є з закритих позицій, не виходячи в лобову. По всій лінії Авдіївського напрямку цілодобово тривають активні штурмові дії з боку ворога. Тобто був період, коли росіяни вночі не штурмували, а зараз знову почалися нічні атаки. Ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ", - зауважив Цехоцький.
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка також додав, що у ворога з'явились безпілотники, які мають прилади нічного бачення.
"Росіяни почали використовувати БПЛА вночі. Також ворог використовує "шахеди", налаштувавши їх під пору року й час доби, ці дрони мають різний колір. Тобто росіяни постійно використовують на полі бою щось нове", - наголосив Цехоцький.
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