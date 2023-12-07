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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Біля Авдіївки ворог почав використовувати усю наявну техніку, - офіцер ЗСУ Цехоцький

7 грудня, 2023 четвер
15:28
Війна з Росією Авдіївка

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що на Авдіївському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку ворог почав активніше використовувати усе, що в нього є в наявності - "шахеди", авіацію, артилерію. Противник вже робить спроби десь танки застосовувати, але поки що б'є з закритих позицій, не виходячи в лобову. По всій лінії Авдіївського напрямку цілодобово тривають активні штурмові дії з боку ворога. Тобто був період, коли росіяни вночі не штурмували, а зараз знову почалися нічні атаки. Ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ", - зауважив Цехоцький.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка також додав, що у ворога з'явились безпілотники, які мають прилади нічного бачення.

"Росіяни почали використовувати БПЛА вночі. Також ворог використовує "шахеди", налаштувавши їх під пору року й час доби, ці дрони мають різний колір. Тобто росіяни постійно використовують на полі бою щось нове", - наголосив Цехоцький.

  • Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов зазначив, що Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника у живій силі й техніці.
  • Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що росіяни сконцентрували живу силу не тільки біля Горлівки, чи Авдіївки, а розтягнули її по всій лінії східного фронту.
  • Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на семи напрямках. Натомість на фронті відбулося 91 боєзіткнення. ЗСУ знищили 1120 окупантів.
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