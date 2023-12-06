Про відступ ЗСУ з Авдіївки мова не йде, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог щодня проводить масові атакувальні дії. Загарбники кидають на штурм Авдіївки величезну кількість піхоти. Якщо російські військові відмовляються йти на штурм, то їх показово розстрілюють перед строєм. У Росії ще є мобілізаційний ресурс. Наразі спостерігаємо новий резерв, звідки росіяни починають брати мобілізованих, - це нелегали та мігранти, яких примусово мобілізують. Дійсно, Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника в живій силі й техніці. Ворог намагається оточити Авдіївку, але для українських захисників цей ворожий план не є новим", - зауважив Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", бажання взяти Авдіївку в котел не сьогодні виникло у ворога. Авдіївка від початку повномасштабного вторгнення була під загрозою оточення.

"Росіяни вже 2 роки заявляють про взяття міста. Тому зараз нам не треба залишати Авдіївку. Звичайно, ситуація критична на півночі й у районі промзони. Але є польові командири кожної бригади, і тільки разом домовившись можливий якийсь відступ, чи відхід на другу лінію. Але про відступ ЗСУ зараз ніхто не говорить", - наголосив Морозов.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що росіяни сконцентрували живу силу не тільки біля Горлівки, чи Авдіївки, а розтягнули її по всій лінії східного фронту.

Інститут вивчення війни пише, що українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій.

Російські окупанти на Авдіївському напрямку активізували застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії. Натомість ЗСУ знищили 39 одиниць військової техніки РФ.







