Про відступ ЗСУ з Авдіївки мова не йде, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов
Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов зазначив, що Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника у живій силі й техніці
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог щодня проводить масові атакувальні дії. Загарбники кидають на штурм Авдіївки величезну кількість піхоти. Якщо російські військові відмовляються йти на штурм, то їх показово розстрілюють перед строєм. У Росії ще є мобілізаційний ресурс. Наразі спостерігаємо новий резерв, звідки росіяни починають брати мобілізованих, - це нелегали та мігранти, яких примусово мобілізують. Дійсно, Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника в живій силі й техніці. Ворог намагається оточити Авдіївку, але для українських захисників цей ворожий план не є новим", - зауважив Морозов.
За словами офіцера "Легіону Свободи", бажання взяти Авдіївку в котел не сьогодні виникло у ворога. Авдіївка від початку повномасштабного вторгнення була під загрозою оточення.
"Росіяни вже 2 роки заявляють про взяття міста. Тому зараз нам не треба залишати Авдіївку. Звичайно, ситуація критична на півночі й у районі промзони. Але є польові командири кожної бригади, і тільки разом домовившись можливий якийсь відступ, чи відхід на другу лінію. Але про відступ ЗСУ зараз ніхто не говорить", - наголосив Морозов.
- Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що росіяни сконцентрували живу силу не тільки біля Горлівки, чи Авдіївки, а розтягнули її по всій лінії східного фронту.
- Інститут вивчення війни пише, що українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій.
- Російські окупанти на Авдіївському напрямку активізували застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії. Натомість ЗСУ знищили 39 одиниць військової техніки РФ.
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