Ворог відвів від Києва 20% підрозділів, - голова військової адміністрації столиці
На Київщині противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети
Про це повідомив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов
"Ворог не може проводити наступ одночасно на всіх напрямках. Близько 20% своїх підрозділів ворог відвів від столиці. Продовжують ракетні удари по позиціям наших військ та інфраструктурі міста. Тому небезпека для населення залишається. Продовжують свою роботу комунальники, транспортники, рятувальники та медики. Військова адміністрація продовжує допомагати з евакуацією населення", - йдеться у повідомленні.
- На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України провели зачистку району зосередження окупантів, після того, як знищили їх позиції прицільним вогнем артилерії
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