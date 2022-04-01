Десятки спалених танків, БМП та вантажівок: на Київщині Нацгвардія зачистила райони зосередження ворога

Про це повідомляє Національна гвардія України.

"Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Нацгвардія та Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти на Київщині.

Зазначимо, сьогодні, 1 квітня, окупанти в рамках обміну віддали Україні 86 військовослужбовців, у тому числі 15 жінок

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