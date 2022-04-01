Десятки спалених танків, БМП та вантажівок: на Київщині Нацгвардія зачистила райони зосередження ворога
На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України провели зачистку району зосередження окупантів, після того, як знищили їх позиції прицільним вогнем артилерії
Про це повідомляє Національна гвардія України.
"Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Нацгвардія та Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти на Київщині.
- Зазначимо, сьогодні, 1 квітня, окупанти в рамках обміну віддали Україні 86 військовослужбовців, у тому числі 15 жінок
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