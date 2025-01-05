ЦАХАЛ оголосив про підвищення рівня бойової готовності на тлі загроз з боку Ірану
За наказом начальника штабу ЦАХАЛу генерала-лейтенанта Герці Галеві ізраїльська армія була переведена у стан підвищеної готовності у зв'язку з можливою загрозою з боку Ірану
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно з повідомленням, це рішення було ухвалене на випадок, якщо Тегеран вирішить здійснити екстремальні дії проти Ізраїлю найближчими днями.
За інформацією джерел в ізраїльському оборонному відомстві, Іран наразі стикається з серйозними проблемами після невдач у Лівані та Сирії: обмінний курс іранської валюти падає, країна зазнає труднощів з інфраструктурою, а також переживає політичні заворушення.
Крім того, існує невизначеність для Ірану напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому 20 січня.
Всі ці фактори викликають занепокоєння в Ізраїлі, що Іран може вдатися до рішучих дій, що спонукало ЦАХАЛ до підготовки та розгляду різних сценаріїв розвитку подій.
- 13 січня має відбутися наступний раунд переговорів Ірану та трьох європейських держав стосовно ядерної програми Тегерана.
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