Перегони FPV-дронів офіційно визнають видом спорту у збройних силах Великої Британії

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що польоти безпілотників на певні відстані на швидкості як вид спорту вже визнала Всесвітня федерація повітряного спорту (FAI).

FPV-перегони - це коли дрони літають по треку за допомогою гарнітури віртуальної реальності без GPS або програмного забезпечення для стабілізації, встановленого на звичайних дронах.

Вісім гонщиків змагаються одночасно і повинні пройти певну кількість кіл за визначений час. Дрони, які можуть розвивати швидкість понад 100 миль/год, вимагають високої майстерності управління, залишаючись менш вразливими до систем РЕБ.

Як зазначають у виданні, у жовтні 2024 року перегони безпілотників відбулись у Лондоні та Колчестері. Очікується, що у 2025 році кількість таких змагань збільшиться.

"Ми заохочуємо різні спортивні захоплення. Не обов'язково грати у футбол, регбі або крикет. Чим більше різноманітності, тим краще. Особливо якщо військовослужбовці під час змагань отримують навички, які потім можна використовувати в армії", - цитують у виданні високопоставлене джерело у британській армії.