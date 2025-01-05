Перегони FPV-дронів офіційно визнають видом спорту у збройних силах Великої Британії
У січні 2025 року перегони FPV-дронів офіційно визнають видом спорту у збройних силах Великої Британії. Це зумовлено зростаючою популярністю безпілотників як у спортивному середовищі, так і на полі бою
Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначається, що польоти безпілотників на певні відстані на швидкості як вид спорту вже визнала Всесвітня федерація повітряного спорту (FAI).
FPV-перегони - це коли дрони літають по треку за допомогою гарнітури віртуальної реальності без GPS або програмного забезпечення для стабілізації, встановленого на звичайних дронах.
Вісім гонщиків змагаються одночасно і повинні пройти певну кількість кіл за визначений час. Дрони, які можуть розвивати швидкість понад 100 миль/год, вимагають високої майстерності управління, залишаючись менш вразливими до систем РЕБ.
Як зазначають у виданні, у жовтні 2024 року перегони безпілотників відбулись у Лондоні та Колчестері. Очікується, що у 2025 році кількість таких змагань збільшиться.
"Ми заохочуємо різні спортивні захоплення. Не обов'язково грати у футбол, регбі або крикет. Чим більше різноманітності, тим краще. Особливо якщо військовослужбовці під час змагань отримують навички, які потім можна використовувати в армії", - цитують у виданні високопоставлене джерело у британській армії.
- У суботу, 4 січня, поліція Данії заявила, що розслідує повідомлення про появу близько 20 невідомих безпілотників над портом Кеге, що на південному заході Копенгагена.
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