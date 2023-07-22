Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Як кажуть одесити, порівняно з іншими ночами, що вони пережили, ця була спокійною. Але зараз спостерігаємо підвищену активність розвідувальних безпілотників. Це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "шахедів" у нашій зоні відповідальності", - сказала Гуменюк.

Сили оборони цієї ночі відпрацювали по ворожих цілях, які були спрямовані через Миколаївську область до центру України. Так, три ворожі дрони було знищено над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, а ще два - над Дніпропетровщиною.

"Це невеличка хвиля шахедів, яка більше була спрямована на розвідування реагування сил протиповітряної оборони", - пояснила речниця Сил оборони півдня.

Також вона додала, що активізація російських розвідувальних безпілотників свідчить про те, що окупанти намагаються зібрати інформацію, зокрема про припортову інфраструктуру України. За словами Гуменюк, активність ворожих безпілотників фіксують в акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя.