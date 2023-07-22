Ворог взяв певну паузу в обстрілах, для збору інформації використовує "шахеди", - Гуменюк
Ніч проти 22 липня минула спокійно щодо російських атак у порівнянні з кількома попередніми ночами. Російська армія, ймовірно, взяла певну паузу в обстрілах, однак для розвідки активізувала БПЛА
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Як кажуть одесити, порівняно з іншими ночами, що вони пережили, ця була спокійною. Але зараз спостерігаємо підвищену активність розвідувальних безпілотників. Це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "шахедів" у нашій зоні відповідальності", - сказала Гуменюк.
Сили оборони цієї ночі відпрацювали по ворожих цілях, які були спрямовані через Миколаївську область до центру України. Так, три ворожі дрони було знищено над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, а ще два - над Дніпропетровщиною.
"Це невеличка хвиля шахедів, яка більше була спрямована на розвідування реагування сил протиповітряної оборони", - пояснила речниця Сил оборони півдня.
Також вона додала, що активізація російських розвідувальних безпілотників свідчить про те, що окупанти намагаються зібрати інформацію, зокрема про припортову інфраструктуру України. За словами Гуменюк, активність ворожих безпілотників фіксують в акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя.
- В ніч на суботу, 22 липня, російські військові атакували територію України п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Усі вони були знищені українськими силами ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе