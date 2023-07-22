Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!", - йдеться у повідомленні.

У ПС ЗСУ також додають, що українські сили ППО протягом минулої доби знищили 9 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація ЗСУ завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Фото: Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ