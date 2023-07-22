Сили ППО знищили всі п’ять дронів Shahed, які росіяни випустили вночі по Україні
В ніч на суботу, 22 липня, російські військові атакували територію України п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Усі вони були знищені українськими силами ППО
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!", - йдеться у повідомленні.
У ПС ЗСУ також додають, що українські сили ППО протягом минулої доби знищили 9 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
За поточну та минулу добу авіація ЗСУ завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.
Фото: Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ
- У ніч на 20 липня російські війська випустили 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе по Одесі та Миколаєві. Українська протиповітряна оборона знищила 18 цілей.
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