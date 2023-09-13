Ворог запустив фейк, нібито Залужний, Сирський, Марченко, Шаптала й Кім збирають голоси для розпуску ВРУ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворог запустив дезінформаційну кампанію у TikTok. У фейковому відео вказано, що Валерій Залужний, Олександр Сирський, Сергій Шаптала, Дмитро Марченко та інші командувачі української армії нібито створили петицію щодо розпуску Верховної Ради України та подальшої мобілізації депутатів. У ролику фігурує й очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Насправді ніякої петиції не існує. А так звані посилання, за якими глядачів закликають перейти, ведуть на різні TG-канали та сторонні сайти. Подібні відео з клікбейтними заголовками створюються з метою підняття охоплень тих чи інших ресурсів та залучення нових користувачів", - пише ЦПД

Центр протидії дезінформації закликав українців відповідально ставитися до такого контенту та памʼятати, що ворог цілодобово моніторить інформаційний простір України.