Ворог запустив фейк, нібито Залужний, Сирський, Марченко, Шаптала й Кім збирають голоси для розпуску ВРУ
Мережею масово поширюється відеоролик, у якому Валерій Залужний, Олександр Сирський та інші командувачі української армії створили петицію щодо розпуску Верховної Ради України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворог запустив дезінформаційну кампанію у TikTok. У фейковому відео вказано, що Валерій Залужний, Олександр Сирський, Сергій Шаптала, Дмитро Марченко та інші командувачі української армії нібито створили петицію щодо розпуску Верховної Ради України та подальшої мобілізації депутатів. У ролику фігурує й очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Насправді ніякої петиції не існує. А так звані посилання, за якими глядачів закликають перейти, ведуть на різні TG-канали та сторонні сайти. Подібні відео з клікбейтними заголовками створюються з метою підняття охоплень тих чи інших ресурсів та залучення нових користувачів", - пише ЦПД
Центр протидії дезінформації закликав українців відповідально ставитися до такого контенту та памʼятати, що ворог цілодобово моніторить інформаційний простір України.
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