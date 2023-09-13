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Ворог запустив фейк, нібито Залужний, Сирський, Марченко, Шаптала й Кім збирають голоси для розпуску ВРУ

13 вересня, 2023 середа
21:40
Суспільство головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач Сухопутних військ Сирський

Мережею масово поширюється відеоролик, у якому Валерій Залужний, Олександр Сирський та інші командувачі української армії створили петицію щодо розпуску Верховної Ради України

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворог запустив дезінформаційну кампанію у TikTok. У фейковому відео вказано, що Валерій Залужний, Олександр Сирський, Сергій Шаптала, Дмитро Марченко та інші командувачі української армії нібито створили петицію щодо розпуску Верховної Ради України та подальшої мобілізації депутатів. У ролику фігурує й очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Насправді ніякої петиції не існує. А так звані посилання, за якими глядачів закликають перейти, ведуть на різні TG-канали та сторонні сайти. Подібні відео з клікбейтними заголовками створюються з метою підняття охоплень тих чи інших ресурсів та залучення нових користувачів", - пише ЦПД

Центр протидії дезінформації закликав українців відповідально ставитися до такого контенту та памʼятати, що ворог цілодобово моніторить інформаційний простір України.

  • В іспаномовних telegram-каналах поширюється фейк про те, що причиною поразок армії РФ в Україні є нібито небажання російського президента Володимира Путіна вбивати християн.
  • У середу, 13 вересня, стало відомо, що мережею шириться фейкова інформація, що Ірландія нібито почала екстрадицію українців призовного віку.
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Війна з Росією
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пропаганда
Валерій Залужний
Віталій Кім
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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