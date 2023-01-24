Ворог зазнав численних втрат на Бахмутському напрямку. На Лиманському й Авдіївському ЗСУ відбили всі атаки, - Генштаб

Про це повідомили у facebook.

"Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті", - йдеться у дописі.

Зокрема також повідомляється, що російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях з Силами оборони України.

"Понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області", - зазначається.

Окрім цього, додається, що на тимчасово окупованих територіях українського Криму, РФ продовжує заходи прихованої мобілізації коштом місцевих мешканців.

Стало відомо, що у місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій спеціальній військовій операції коштом місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах і 13 авіаційних ударів

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

Куп’янський напрямок: противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок: ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області.

Бахмутський напрямок: вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

Новопавлівський напрямок: противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький напрямок: від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області.

Херсонський напрямок: обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Повітряні ЗСУ за 30 хвилин знищили 3 російські ударні вертольоти Ка-52

Стало відомо, що протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області.

Також додається, що у районі Бахмута, українські захисники збили російський Су-25. Зокрема підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 8 районів зосередження окупантів.

24 січня російські загарбники обстріляли з артилерії село Липці на Харківщині. Унаслідок цього поранення отримали двоє людей.

24 січня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Унаслідок цього є поранені, серед них - двоє дітей.

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