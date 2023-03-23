Про це в ефірі телемарафону 23 березня сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, противник може вдатися до провокацій.

"Якщо говорити про напрямок із Білоруссю, то на цей час не фіксується створення якихось ударних угруповань, які би могли здійснити вторгнення на територію України. Однак ворога не можна недооцінювати навіть попри те, що він не має достатніх сил на цих напрямках. Ворог може спробувати створювати якісь провокації", - сказав речник ДПСУ.

Він зазначив, що останнім часом не спостерігається активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Речник також додав, що продовжуються інженерно-фортифікаційні роботи з укріплення кордону, щоби не допустити вторгнення агресора. Землі на кордоні з Білоруссю та РФ, кому би вони не належали, передаються у власність Держприкордонслужби для посилення сил оборони. Йдеться про смугу 2 кілометри.