"Лукашенко не такий простий": Данілов оцінив імовірність прямого втручання Білорусі у війну
Секретар РНБО Олексій Данілов уважає малоймовірним пряме втручання Білорусі у війну проти України попри наполегливі вмовляння керівництва РФ
Свою думку Данілов висловив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Лукашенко став президентом країни у 1994 році після посади голови радгоспу. І жодного дня цієї посади не залишав. Не треба вважати, що він такий простий. Це багатогранна людина. І попри те, що Путін постійно хоче його умовно "зґвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що Путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоби Путіну це вдалося", - сказав секретар РНБО.
За його словами, в пересічних білорусів також немає жодного бажання воювати проти України.
- Раніше в ISW зазначали, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю.
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