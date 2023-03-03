Свою думку Данілов висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Лукашенко став президентом країни у 1994 році після посади голови радгоспу. І жодного дня цієї посади не залишав. Не треба вважати, що він такий простий. Це багатогранна людина. І попри те, що Путін постійно хоче його умовно "зґвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що Путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоби Путіну це вдалося", - сказав секретар РНБО.

За його словами, в пересічних білорусів також немає жодного бажання воювати проти України.