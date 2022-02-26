Ворожа агентура ставить мітки на залізниці, – Мінінфраструктури

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України, інформує Еспресо.TV.

Повідомити про підозрілі знаки можна за допомогою чатботу, створеного Кіберполіцією.

Необхідно зробити фото такого об’єкту, додати геомітку і надіслати на https://t.me/ukraine_avanger_bot. Так вона потрапить до єдиної бази на Google Maps.

Крім того, в чатбот можна передавати інформацію щодо переміщення ворогів та їхньої техніки.

Раніше про схожі знаки на дорогах повідомляли в Укравтодорі. Дорожники за допомогою громадян за останні дві доби виявили та знищили безліч таких міток на дорожній інфраструктурі.



Нагадаємо, Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів на дорогах

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