Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині. Відкрито кримінальне провадження

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає Еспресо.TV.



"Внаслідок авіаударів зруйновано все селище, яке нараховує 45 будинків, 21 з яких зруйновано повністю, а 24 отримали пошкодження. Вбито чотири особи, один з яких є військовослужбовцем державної прикордонної служби.

Отримали різні поранення 14 мирних жителів, серед яких 6 дітей", - розповіли у поліції.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Тепер винуватцям загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.





Фото: поліція Харківської області



Також правоохоронці зараз здійснюють огляд місця події та збирають доказову база злочину.



"Кожен злочинець має бути покараний. Але особливу ланку займають воєнні злочинці! Слідчі фіксують всі факти обстрілів загарбником житлових будинків громадян. Тих хто обстрілює цивільне населення чекає смерть або Міжнародний кримінальний суд в Гаазі!", – наголосив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвинов.

Нагадаємо, під Харковом українські війська перейшли у наступ. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb