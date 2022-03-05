Під Харковом українські війська перейшли у наступ

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, передає Еспресо.TV.



"Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим завдяки незламності українського народу, відсутності підготовлених резервів армії РФ, деморалізації окупаційних військ і не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР", - йдеться у повідомленні.





У Сухупутних військах також зазначили, що бойовики ЛДНР почали залишати підрозділи російської армії і повертаються до своїх домівок.







"Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів. Москалі забули, що зрадники завжди залишаються зрадниками. Перемога за нами. Слава Україні", - наголошується у повідомленні.



Фото: Сухопутні війська ЗС України

Нагадаємо, окупанти підірвали колію поблизу Ірпеня, евакуювати жителів будуть автобусами.

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Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим завдяки незламності українського народу, відсутності підготовлених резервів армії РФ, деморалізації окупаційних військ і не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР.

Відзначається, що бойовики ЛДНР почали залишати підрозділи російської армії і повертаються по домівках.