Під Харковом українські війська перейшли у наступ
На Харківщині підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Бойовики почали покидати підрозділи російської армії та повертаються до своїх домівок
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, передає Еспресо.TV.
"Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим завдяки незламності українського народу, відсутності підготовлених резервів армії РФ, деморалізації окупаційних військ і не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР", - йдеться у повідомленні.
У Сухупутних військах також зазначили, що бойовики ЛДНР почали залишати підрозділи російської армії і повертаються до своїх домівок.
"Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів. Москалі забули, що зрадники завжди залишаються зрадниками. Перемога за нами. Слава Україні", - наголошується у повідомленні.
Фото: Сухопутні війська ЗС України
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Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим завдяки незламності українського народу, відсутності підготовлених резервів армії РФ, деморалізації окупаційних військ і не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР.
Відзначається, що бойовики ЛДНР почали залишати підрозділи російської армії і повертаються по домівках.
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