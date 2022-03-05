Окупанти підірвали колію поблизу Ірпеня, евакуювати жителів будуть автобусами
У напрямку Ірпеня, що на Київщині, російські окупанти підірвали одну із залізничних колій, внаслідок чого два вагони евакуаційного потяга, який мав забирати людей з Ірпеня, зійшли з рейок
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин, передає Еспресо.TV.
"Окупанти підірвали залізничні колії! Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня, перейти до Новоірпінської траси (міст с.Романівка) там буде здійснена евакуація автобусами на Київ", - написав він.
З Ірпеня першочергово вивозять жінок з дітьми та людей похилого віку.
Фото: Укрзалізниця
"Влучання ворожого снаряду пошкодило колію у напрямку Ірпеня. Фіксуємо сходження двох порожніх вагонів, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда. Евакуаційний рейс із Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами Укрзалізниці з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів прямують за графіком, загальне число врятованих становить 1,26 млн осіб", - повідомили у компанії.
- Нагадаємо, двоє людей зазнали травм унаслідок авіаудару росіян по бронетанковому заводу в Житомирі.
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