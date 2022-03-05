Окупанти підірвали колію поблизу Ірпеня, евакуювати жителів будуть автобусами

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин, передає Еспресо.TV.



"Окупанти підірвали залізничні колії! Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня, перейти до Новоірпінської траси (міст с.Романівка) там буде здійснена евакуація автобусами на Київ", - написав він.

З Ірпеня першочергово вивозять жінок з дітьми та людей похилого віку.





Фото: Укрзалізниця





"Влучання ворожого снаряду пошкодило колію у напрямку Ірпеня. Фіксуємо сходження двох порожніх вагонів, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда. Евакуаційний рейс із Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами Укрзалізниці з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів прямують за графіком, загальне число врятованих становить 1,26 млн осіб", - повідомили у компанії. Нагадаємо, двоє людей зазнали травм унаслідок авіаудару росіян по бронетанковому заводу в Житомирі. Водночас в Укрзалізниці також зазначили , що внаслідок влучання ворожого снаряду сталося сходження двох порожніх вагонів, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда."Влучання ворожого снаряду пошкодило колію у напрямку Ірпеня. Фіксуємо сходження двох порожніх вагонів, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда. Евакуаційний рейс із Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами Укрзалізниці з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів прямують за графіком, загальне число врятованих становить 1,26 млн осіб", - повідомили у компанії.