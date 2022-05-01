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Головна війна з Росією Ворожа ракета влучила у склади агропідприємства на Дніпропетровщині. Обійшлося без постраждалих

Ворожа ракета влучила у склади агропідприємства на Дніпропетровщині. Обійшлося без постраждалих

1 травня, 2022 неділя
13:43
війна з Росією Ракетний удар, Полтавська область

Російяни 1 травня поцілили ракетою в склади агропідприємства у Синельниківському районі Дніпропетровської області

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.

"У нас «приліт» у Синельниківському районі. Людей не зачепило", – написав він.

Ракетний удар зруйнував два склади сільськогосподарського підприємства, один з них був порожній, інший – з зерном.

"Орки з хворобливою упертістю "демілітаризують" наші склади", – прокоментував Резніченко.

  • Нагадаємо, 1 травня ЗСУ збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною.
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ракета
Дніпропетровська область
руйнування
Дніпропетровщина
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