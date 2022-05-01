Ворожа ракета влучила у склади агропідприємства на Дніпропетровщині. Обійшлося без постраждалих
Російяни 1 травня поцілили ракетою в склади агропідприємства у Синельниківському районі Дніпропетровської області
Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.
"У нас «приліт» у Синельниківському районі. Людей не зачепило", – написав він.
Ракетний удар зруйнував два склади сільськогосподарського підприємства, один з них був порожній, інший – з зерном.
"Орки з хворобливою упертістю "демілітаризують" наші склади", – прокоментував Резніченко.
- Нагадаємо, 1 травня ЗСУ збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною.
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