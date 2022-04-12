Ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт на Хмельниччині, без жертв – голова ОВА
У ніч на 12 квітня російська ракета поцілила в інфраструктурний об'єкт у Хмельницькій області, але обійшлося без жертв
Про це розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Телеграм.
"Вночі ворог ракетним ударом атакував інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області. В результаті удару була пожежа, яку вже ліквідовано. Жертв нема", – написав Гамалій.
Він закликав громадян не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття.
Нагадаємо, загарбники влучили ракетою у старий млин на Дніпропетровщині, постраждалих немає.
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