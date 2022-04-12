Ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт на Хмельниччині, без жертв – голова ОВА

Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні, - посол Пєкло

"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка, а нині офіцер та командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол