Ворожі мітки виявили на газових мережах на Сумщині
Мешканців просять повідомляти у службу газу про підозрілі позначки
Про виявлені на газових мережах Сумської області мітки повідомили в АТ "Сумигаз"
"Якщо ви бачите підозрілі позначки, замазуйте землею, глиною, тощо, якщо це наліпки, зривайте їх, та повідомляйте в службу 104. Ми працюємо у посиленому режимі для безаварійної та безперебійної доставки газу, бережемо нашу інфраструктуру. Разом ми переможемо!" – йдеться в повідомленні.
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