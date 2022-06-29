Ворожий безпілотник двічі скинув вибуховий пристрій на Сумщину
На одне зі сіл Сумської області російський безпілотник двічі скинув вибуховий пристрій
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогоднішній день був "гарячим" і дуже гучним у нашому прикордонні. На жаль, сталося найгірше: ми втратили людей. Двоє - загинули. Троє - поранені", - йдеться у повідомленні.
По Краснопільській та Миропільській громадах випустили 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Після цього по Краснопільщині вдарили з "Граду" та САУ. Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету. Обстріли тривали протягом дня.
Після опівдня на одне зі сіл Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій. Близько 20:00 ситуація повторилася.
"Я дякую кожному герою, хто у цих непростих умовах мужньо захищає нашу землю. Кожній родині, що втратила сьогодні свою рідну кровиночку - співчуття і безмежна подяка. Пораненим - швидкого і легкого одужання. Впевнений, наші лікарі зроблять все можливе для цього", - написав Живицький.
- 26 червня російські військові 26 червня випустили понад 150 снарядів і мін по чотирьох громадах Сумської області.
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