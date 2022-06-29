Ворожий безпілотник двічі скинув вибуховий пристрій на Сумщину

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогоднішній день був "гарячим" і дуже гучним у нашому прикордонні. На жаль, сталося найгірше: ми втратили людей. Двоє - загинули. Троє - поранені", - йдеться у повідомленні.

По Краснопільській та Миропільській громадах випустили 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Після цього по Краснопільщині вдарили з "Граду" та САУ. Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету. Обстріли тривали протягом дня.

Після опівдня на одне зі сіл Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій. Близько 20:00 ситуація повторилася.

"Я дякую кожному герою, хто у цих непростих умовах мужньо захищає нашу землю. Кожній родині, що втратила сьогодні свою рідну кровиночку - співчуття і безмежна подяка. Пораненим - швидкого і легкого одужання. Впевнений, наші лікарі зроблять все можливе для цього", - написав Живицький.

26 червня російські військові 26 червня випустили понад 150 снарядів і мін по чотирьох громадах Сумської області.

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