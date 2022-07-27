"Ворскла" - АІК: склади команд на матч Ліги конференцій
Сьогодні, 27 липня, шведський АІК зіграє проти полтавської "Ворскли" у кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відповідь АІК - "Ворскла" в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій пройде у Швеції на стадіоні "Френдз Арена".
Букмекери вважають, що "Ворскла" є фаворитом протистояння. На прохід полтавців у наступний раунд коефіцієнт 1,83. Прохід АІКа - 1,91.
27 липня о 19:15 Youtube-канал Еспресо розпочне футбольний марафон до гри АІК - ФК "Ворскла". Пряму трансляцію матчу дивіться на нашому Youtube-каналі о 20:00 з україномовним коментуванням.
Стартові склади команд:
АІК: Нордфельдт, Мендес, Січендже, Папаянопулос, Отеньо, Аярі, Хуссейн, Ларссон, Бьорнстрем, Гвідетті, Стефанеллі.
"Ворскла": Різник, Пердута, Яворський, Зайков, Бацула, Козиренко, Пуцлін, Олійник, Венсан Тілль, Степанюк, Марлісон.
- Першу гру полтавська "Ворскла" виграла з рахунком 3:2.
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