Ліга Конференцій. "Ворскла" здобула результативну перемогу у першому міжнародному матчі сезону
Підопічні Скрипника постійно вели у рахунку, але втримати перевагу зуміли лише після третього голу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ворскла - АІК 3:2
Голи: Руслан Степанюк 4, Юрій Козиренко 24, Артем Челядін 69 - Ніколас Стефанеллі 17, Себастьян Ларссон 44
Ворскла: Дмитро Різник, Джоко Зайков, Ігор Пердута, Венсан Тілль (Феліпе Родрігес 88), Руслан Степанюк, Денис Олійник, Сергій Яворський, Юрій Козиренко (Артем Челядін 65), Давид Пуцлін, Андрій Бацула, Марлісон
АІК: Біляль Хуссейн, Крістоффер Нордфельдт, Юсафат Мендес (Мікаель Лустіг 75), Сотиріс Папаяннопулос, Александер Мілошевич, Себастьян Ларссон, Ніколас Стефанеллі, Закарі Ельбузеді (Амар Ахмед 59), Беньямін М'юзімбу Віт'єно
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