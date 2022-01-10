"Ворскла" оголосила про трансфер найкращого асистента чемпіонату Білорусі
Лівий захисник Андрій Бацула став новим гравцем полтавської "Ворскли"
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
Андрій Бацула та "Ворскла" підписали контракт на 2,5 роки. Фінансові умови не повідомляються.
"Вчора я пройшовся вулицями поблизу стадіону і ніби слайди промайнули в голові. Все дуже знайоме і стільки приємних спогадів. Тоді ще був зовсім юний і робив свої перші кроки у великому футболі. Дуже вдячний полтавському клубу за те, що заклали у мені найкращі якості футболіста. Знаю про амбітні завдання клубу. Про це ми коротко поговорили телефоном із головним тренером команди Юрієм Вільевичем. Є нестримне бажання допомогти колективу у вирішенні завдань на сезон", – сказав Бацула.
Андрій Бацула став найкращим асистентом чемпіонату Білорусі у сезоні 2021 року, де виступав у складі мінського "Динамо". 29-річний українець грає на позиції лівого захисника, але також може зіграти у півзахисті.
Футболіст вже виступав за "Ворсклу". Також має досвід гри за "Олександрію", "Зірку", "Кремінь" та бельгійський "Кортрейк".
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