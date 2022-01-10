"Ворскла" оголосила про трансфер найкращого асистента чемпіонату Білорусі

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".



Андрій Бацула та "Ворскла" підписали контракт на 2,5 роки. Фінансові умови не повідомляються.



"Вчора я пройшовся вулицями поблизу стадіону і ніби слайди промайнули в голові. Все дуже знайоме і стільки приємних спогадів. Тоді ще був зовсім юний і робив свої перші кроки у великому футболі. Дуже вдячний полтавському клубу за те, що заклали у мені найкращі якості футболіста. Знаю про амбітні завдання клубу. Про це ми коротко поговорили телефоном із головним тренером команди Юрієм Вільевичем. Є нестримне бажання допомогти колективу у вирішенні завдань на сезон", – сказав Бацула.



Андрій Бацула став найкращим асистентом чемпіонату Білорусі у сезоні 2021 року, де виступав у складі мінського "Динамо". 29-річний українець грає на позиції лівого захисника, але також може зіграти у півзахисті.



Футболіст вже виступав за "Ворсклу". Також має досвід гри за "Олександрію", "Зірку", "Кремінь" та бельгійський "Кортрейк".

10 січня львівський "Рух" оголосив, що півзахисник Орест Кузик покинув клуб.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb