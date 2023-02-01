"Ворскла" оголосила про трансфер зірки Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

Термін дії контракту та особисті умови контракту Лопеса - не розголошуються.

"Судячи з усього, тренерський штаб "Ворскли" знайшов виконавця, над трансфером якого працювали скаути клубу впродовж доволі тривалого часу. Досвідчений та наполегливий, цілеспрямований та постійно заряджений на ворота опонента – таку коротку характеристику дають новобранцю полтавського клубу", - пишуть у прес-службі.

Рікардо Лопес є триразовим чемпіоном південнокорейської K-ліги та переможцем азійської Ліги чемпіонів, де був справжньою зіркою: забив 9 голів і віддав 8 асистів.

32-річний футболіст встиг пограти за бразильські "Форталезу", "Глобо", китайський "Шанхай Порт" та "Чонбук Хьонде Моторс" із Південної Кореї.

Рікардо Лопес вже приєднався до тренувального збору "Ворскли" у Туреччині.

13 січня спортивний директор полтавської "Ворскли" Олександр Фундерат підтвердив участь команди у міжнародному турнірі "BGV Winter Cup".

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