"Ворскла" програла "Ділі" та вибула з Ліги конференцій
У четвер, 3 серпня, "Ворскла" програла повторний матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій грузинській "Ділі" та вибула з єврокубків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після першої гри український клуб мав перевагу. Минулого тижня в Кошице "Ворскла" перемогла "Ділу", яку очолює український тренер Андрій Демченко, з рахунком 2:1.
Рахунок у Горі було відкрито наприкінці першого тайму, коли відзначився Отар Парулава. На 71-й хвилині перевагу грузинського клубу збільшив український форвард Микола Ковталюк.
"Ворскла" майже одразу скоротила відставання завдяки голу Руслана Степанюка. Проте за "Ділу" на 86-й хвилині забив барбадосець Тьєррі Гейл, який вивів клуб з Горі до наступного раунду.
"Ворскла" програла "Ділі" 1:3 та вибула з єврокубків.
Еспресо провів текстовий онлайн гри "Діла" - "Ворскла".
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. Повторний матч
3 серпня
"Діла" (Грузія) - "Ворскла" (Україна) 3:1
Голи: Парулава, 45, Ковталюк, 75, Гейл, 86 - Степанюк, 74
Перший матч - 1:2
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