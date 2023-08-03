Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після першої гри український клуб мав перевагу. Минулого тижня в Кошице "Ворскла" перемогла "Ділу", яку очолює український тренер Андрій Демченко, з рахунком 2:1.

Рахунок у Горі було відкрито наприкінці першого тайму, коли відзначився Отар Парулава. На 71-й хвилині перевагу грузинського клубу збільшив український форвард Микола Ковталюк.

"Ворскла" майже одразу скоротила відставання завдяки голу Руслана Степанюка. Проте за "Ділу" на 86-й хвилині забив барбадосець Тьєррі Гейл, який вивів клуб з Горі до наступного раунду.

"Ворскла" програла "Ділі" 1:3 та вибула з єврокубків.

Еспресо провів текстовий онлайн гри "Діла" - "Ворскла".

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. Повторний матч

3 серпня

"Діла" (Грузія) - "Ворскла" (Україна) 3:1

Голи: Парулава, 45, Ковталюк, 75, Гейл, 86 - Степанюк, 74

Перший матч - 1:2