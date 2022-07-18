Про це повідомляє Еспресо.TV.

За підсумками жеребкування, яке відбулося у Ньоні (Швейцарія) суперником "Зорі" стане албанська "Влазнія" або румунська "Університатя". "Ворскла", у разі перемоги над шведським АІК у другому раунді відбору, зіграє з переможцем пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія). Матчі відбудуться 4 та 11 серпня.

У другому колі відбору "Ворскла" зіграє з АІК 21 та 28 липня. Обидва матча відбудуться у Стокгольмі. Для виходу до групового раунду Ліги конференцій українським клубам також необхідно буде подолати раунд плей-офф кваліфікації.

18 липня стало відомо, що у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" може зустрітися з австрійським "Штурмом".

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