"Ворскла" та "Зоря" отримали суперників у Лізі конференцій
Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, за підсумками якого суперників отримали "Ворскла" та "Зоря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підсумками жеребкування, яке відбулося у Ньоні (Швейцарія) суперником "Зорі" стане албанська "Влазнія" або румунська "Університатя". "Ворскла", у разі перемоги над шведським АІК у другому раунді відбору, зіграє з переможцем пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія). Матчі відбудуться 4 та 11 серпня.
У другому колі відбору "Ворскла" зіграє з АІК 21 та 28 липня. Обидва матча відбудуться у Стокгольмі. Для виходу до групового раунду Ліги конференцій українським клубам також необхідно буде подолати раунд плей-офф кваліфікації.
- 18 липня стало відомо, що у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" може зустрітися з австрійським "Штурмом".
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