Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час жеребкування у Ньоні (Швейцарія) потенційними суперниками "Динамо" були французький "Монако", австрійський "Штурм", бельгійський "Юніон" та переможець пари "Мідтьюлланд" (Данія) - АЕК (Кіпр), які зіграють у другому кваліфікаційному раунді.

У підсумку в суперники "Динамо" дістався "Штурм". Матчі відбудуться 2-3 та 9-10 серпня.

Для того, аби потрапити до наступного раунду відбору ЛЧ, киянам необхідно здолати на другому етапі кваліфікації турецький "Фенербахче".

"Динамо" прийматиме "Фенербахче" 20 липня у польському місті Лодзь, повторна гра відбудеться 27 липня у Стамбулі.

Для виходу до групового раунду ЛЧ киянам у новому сезоні необхідно здолати три раунди кваліфікації. Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів потрапив "Шахтар".

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ

"Монако" (Франція) - ПСВ (Нідерланди)

"Динамо" (Україна») / "Фенербахче" (Туреччина) - "Штурм" (Австрія)

"Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланд" (Данія) / АЕК (Кіпр)

"Лінфілд" (Північна Ірландія) / "Буде-Глімт" (Норвегія) - "Жальгіріс" (Литва)﻿ / "Мальме" (Швеція)

"Марібор" (Словенія) / "Шериф" (Молдова) - ХІК (Фінляндія) / "Вікторія" (Чехія)

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Пюнік" (Вірменія) / "Дюделанж" (Люксембург)

"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) / "Олімпіакос" (Греція) - "Аполлон" (Кіпр)

"Карабах" (Азербайджан) / "Цюрих" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина) / "«Слован" (Словаччина)

"Лудогорець" (Болгарія)﻿ / "Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Динамо" (Хорватія) / "Шкупі" (Північна Македонія)

12 липня повідомлялося, що матчі "Динамо" проти "Фенербахче" покаже телеканал Setanta Sports.

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