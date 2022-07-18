"Динамо" дізналося другого суперника у Лізі чемпіонів
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" може зустрітися з австрійським "Штурмом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час жеребкування у Ньоні (Швейцарія) потенційними суперниками "Динамо" були французький "Монако", австрійський "Штурм", бельгійський "Юніон" та переможець пари "Мідтьюлланд" (Данія) - АЕК (Кіпр), які зіграють у другому кваліфікаційному раунді.
У підсумку в суперники "Динамо" дістався "Штурм". Матчі відбудуться 2-3 та 9-10 серпня.
Для того, аби потрапити до наступного раунду відбору ЛЧ, киянам необхідно здолати на другому етапі кваліфікації турецький "Фенербахче".
"Динамо" прийматиме "Фенербахче" 20 липня у польському місті Лодзь, повторна гра відбудеться 27 липня у Стамбулі.
Для виходу до групового раунду ЛЧ киянам у новому сезоні необхідно здолати три раунди кваліфікації. Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів потрапив "Шахтар".
Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ
"Монако" (Франція) - ПСВ (Нідерланди)
"Динамо" (Україна») / "Фенербахче" (Туреччина) - "Штурм" (Австрія)
"Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
"Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланд" (Данія) / АЕК (Кіпр)
"Лінфілд" (Північна Ірландія) / "Буде-Глімт" (Норвегія) - "Жальгіріс" (Литва) / "Мальме" (Швеція)
"Марібор" (Словенія) / "Шериф" (Молдова) - ХІК (Фінляндія) / "Вікторія" (Чехія)
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Пюнік" (Вірменія) / "Дюделанж" (Люксембург)
"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) / "Олімпіакос" (Греція) - "Аполлон" (Кіпр)
"Карабах" (Азербайджан) / "Цюрих" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина) / "«Слован" (Словаччина)
"Лудогорець" (Болгарія) / "Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Динамо" (Хорватія) / "Шкупі" (Північна Македонія)
- 12 липня повідомлялося, що матчі "Динамо" проти "Фенербахче" покаже телеканал Setanta Sports.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.13
Купівля 36.13Продаж 37.14
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 37.33
- Актуальне
- Важливе