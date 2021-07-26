"Ворскла" у більшості втратила перемогу над СК "Дніпро-1" у центральному матчі 1-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Ворскла" вийшла вперед на 7-й хвилині матчу завдяки голу Руслана Степанюка. "Дніпро-1" зумів відповісти на пропущений м'яч лише на початку другого тайму, відзначився Артем Довбик.



На 56-й хвилині Сергій Логінов отримав другу жовту картку та залишив дніпрян у меншості. Після цього "Ворскла" вийшла вперед завдяки автоголу Олександра Сватка.



Героєм зустрічі для "Дніпра-1" став Артем Довбик, який зрівняв рахунок на 72-й хвилині та оформив дубль.



Після нічиї 1:1 "Ворскла" та "Дніпро-1" ділять 5-6 місце в турнірній таблиці УПЛ.



Українська Прем'єр-ліга



1-й тур



26 липня



"Ворскла" - "Дніпро-1" 2:2



Голи: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт.) - Довбик, 59, 72



Вилучення: Логінов, 56 (друга жовта картка)

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