"Ворскла" у більшості втратила перемогу над СК "Дніпро-1" у центральному матчі 1-го туру УПЛ
У центральному матчі 1-го туру Української Прем'єр-ліги полтавська "Ворскла" зіграла внічию проти СК "Дніпро-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ворскла" вийшла вперед на 7-й хвилині матчу завдяки голу Руслана Степанюка. "Дніпро-1" зумів відповісти на пропущений м'яч лише на початку другого тайму, відзначився Артем Довбик.
На 56-й хвилині Сергій Логінов отримав другу жовту картку та залишив дніпрян у меншості. Після цього "Ворскла" вийшла вперед завдяки автоголу Олександра Сватка.
Героєм зустрічі для "Дніпра-1" став Артем Довбик, який зрівняв рахунок на 72-й хвилині та оформив дубль.
Після нічиї 1:1 "Ворскла" та "Дніпро-1" ділять 5-6 місце в турнірній таблиці УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга
1-й тур
26 липня
"Ворскла" - "Дніпро-1" 2:2
Голи: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт.) - Довбик, 59, 72
Вилучення: Логінов, 56 (друга жовта картка)
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